Lazio, giorni intensi: dopo l'amichevole inglese, volo per la Germania

Inizia ufficialmente alle 9.45 la seconda parte della pre-season della Lazio. Quello è l’orario del charter che porterà i biancocelesti in Inghilterra, stasera amichevole contro il Bournemouth alle 20.45. Al fischio finale, partenza diretta per la Germania. Direzione Marienfeld per il secondo ritiro, poi alle 16 altro match contro il Paderborn. Domenica 4 poi, tutti in campo. La Lazio resterà all’Hotel Klosterpforte sino alla sera del 9. Poi da Dortmund altro volo, questa volta per la Spagna. Il 10 si gioca contro il Celta Vigo.

