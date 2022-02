Lazio, incontro Sarri - Lotito prima del Porto: ecco il nuovo patto Champions

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La sera prima del 2-2 col Porto, gara che ha poi decretato l'eliminazione della Lazio dall'Europa League, ci sarebbe stato un confronto a cena tra il presidente Lotito e Maurizio Sarri. Fra i due, riporta Il Messaggero nella sua edizione odierna, ci sarebbe già un nuovo patto. Nel caso in cui la squadra dovesse centrare la Champions - la Juventus quarta è distante quattro punti - si amplierebbero i margini di manovra sul mercato. Parlando concretamente, potrebbero arrivare nella Capitale sei o sette nuovi giocatori. Pronto un elenco di nomi stilato: in porta Carnesecchi e/o Sergio Rico, Alessio Romagnoli al posto di Luiz Felipe, sempre più vicino al Betis a parametro zero. E poi ancora Casale o il pupillo Emerson Palmieri come terzino sinistro, Vecino e un regista (si è complicata la pista Ricci, finito al Torino, mentre Vitinha rimane un sogno). Infine, un giovane stile Pinamonti per l'attacco. Anche giovedì sera, al termine della sfida, è emersa un'oggettiva difficoltà nell'analisi dell'allenatore: "Nell'uno contro uno abbiamo i numeri peggiori di tutto il campionato. Purtroppo è un dato che riguarda le caratteristiche individuali dei giocatori in organico".

Scritto il 26/02/2022

