FORMELLO - Lazio, la ripresa: Zaccagni si scalda, supplemento per Acerbi

FORMELLO - Mattinata di scarico: in palestra i titolari di ieri, al Fersini i calciatori a riposo o entrati nel secondo tempo (tranne Cataldi, anche per lui lavoro al chiuso, domani probabili controlli per risentimento al flessore). C’è Zaccagni, pronto al ritorno con il Napoli: squalificato in Europa League, si riprenderà il posto da titolare, con ogni probabilità permettendo a Pedro di rifiatare visto il problema al tendine tibiale. Il riposo dello spagnolo, però, potrebbe diventare forzato: ha stretto i denti per rispondere presente con il Porto, al massimo partirà dalla panchina domenica sera. Il rientro affrettato ha portato a delle controindicazioni che potrebbe pagare con un nuovo forfait. Quella che prova a recuperare Acerbi, oggi rimasto in campo per un allenamento atletico supplementare: si è fermato il 6 gennaio contro l’Empoli, è rimasto ai box per 45 giorni, da capire se verrà impiegato dall’inizio per la prossima di campionato. Sarri riflette sulle scelte, tirerà le somme dopo la rifinitura di domani pomeriggio. Ancora in infermeria naturalmente Lazzari, ha riportato una lesione di secondo grado al flessore destro, ne avrà per un altro mese circa.