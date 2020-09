Si fa attendere la prima vittoria della pre season per la Lazio, arriva solo nei minuti finali dell’amichevole contro il Padova. Senza i nazionali la squadra crea poco nel primo tempo e si pianta nel secondo. Tra il 45’ e il 90’ non si registra nessun tiro nello specchio avversario: ci provano Parolo, Kiyine e Jony. Ma senza mai prendere la porta. Il gol decisivo arriva grazie al clamoroso autogol di Fazzi, che di testa devia in rete il pallone non bloccato dal portiere su cross di Luis Alberto. E Inzaghi deve ringraziare Reina per aver evitato il peggio: a metà del secondo tempo infatti lo spagnolo si è reso protagonista parando un rigore a Ronaldo Pompeu (ex Salernitana tesserato dai biancocelesti). Eccola l'unica nota lieta del pomeriggio laziale. L'ex Liverpool dimostra di poter fare la differenza fin dalla prima uscita con la sua nuova maglia. Reina raccoglie subito consensi tra i cento spettatori sugli spalti. Bene anche l'altro neo acquisto: anche per il secondo test il tecnico decide di piazzare Escalante in mezzo al campo come alternativa a Leiva (rimasto a riposo insieme a Correa). C'è spazio per tutti, con Inzaghi che parte con la coppia d'attacco Moro-Caicedo. Il primo fallisce due occasioni nitide, una di destro e l'altra di testa, mentre la Pantera viene murata in una doppia chance che avrebbe potuto sbloccare il match. Non convincono le prestazioni di Vavro (due uscite a vuoto) e Parolo, un passo indietro rispetto alla gara con la Triestina. Nessuna giocata da parte di Luis Alberto, che prova a illuminare la manovra da mezzala. Si spegne nella ripresa da trequartista. Il bilancio si farà venerdì nell'ultima amichevole, quella contro il Vicenza di venerdì (ore 16) prima del ritorno nella Capitale.

AURONZO GIORNO 8 - Il Tg: Lazio-Padova, guarda il rigore parato da Reina! - VIDEO

Lazio, prima vittoria del ritiro di Auronzo. Ma solo Reina strappa applausi

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE

Pubblicato l'1 settembre