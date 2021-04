Lazio, settimana decisiva per il rinnovo di Inzaghi: l'incontro con Lotito e il mercato

Passate le festività pasquali e il compleanno di Simone Inzaghi, è tempo di ricominciare a pensare al futuro che attende l'allenatore della Lazio. Le sue ultime dichiarazioni prima della partita con lo Spezia hanno confermato la volontà del tecnico di proseguire il matrimonio con i biancocelesti. Il presidente Lotito ha formulato la sua offerta tempo fa e questa potrebbe essere la settimana decisiva per uscire dalla fase di stallo in cui la trattativa è ormai da tempo. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, nei prossimi giorni, già oggi o domani, potrebbe esserci il tanto atteso incontro tra i due per dare una svolta alla questione rinnovo.

MERCATO - Per l'allenatore piacentino ci sono altri club alla finestra, ma lui ha sempre ribadito che la priorità è la Lazio. Un interesse è stato mostrato soprattutto da Napoli e Fiorentina ma su di lui c'è anche un club estero. Prima del rinnovo Inzaghi vorrà fare anche il punto mercato con Lotito, soprattutto per quanto riguarda i calciatori in esubero. I ritorni dai prestiti dei vari Vavro, Jony e Adekanye oltre a quelli ancora presenti in rosa e che il tecnico non reputa all'altezza. Poi si penserà anche ai colpi in entrata. La priorità però resta la sua firma sul contratto e i prossimi giorni potrebbero essere decisivi.

