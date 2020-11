RIVIVI LA DIRETTA - Crotone - Lazio 0-2: Immobile e Correa, Inzaghi ritrova la vittoria

Serie A 2020-2021 - Crotone - Lazio 0-2 (20' Immobile, 57' Correa)

Sabato 21 novembre 2020, ore 15 - 8a giornata

Stadio Ezio Scida di Crotone

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Cuomo; Rispoli (45' Pereira), Benali, Petriccione (67' Dragus), Vulic, Reca; Messias, Simy. A disp.: Festa, Crespi, Cigarini, Crociata, Rojas, Zanellato, Djidji, Siligardi, Eduardo, Riviere. All. Stroppa.

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo (45' Akpa Akpro), Leiva, Luis Alberto, Fares (45' Marusic); Correa (61' Caicedo), Immobile (74' Pereira). A disp.: Furlanetto, G. Pereira, A. Pereira, Anderson, Armini, Hoedt, Caicedo, Muriqi. All.: Inzaghi.

Arbitro: Sacchi

Assistenti: Passeri - Avalos

Quarto uomo: Pezzuto

V.A.R.: Guida

A.V.A.R.: Longo

SECONDO TEMPO

90'+3' Triplice fischio dell'arbitro: finisce 0-2 Crotone - Lazio.

90' L'arbitro estrae il cartellino giallo per Luis Alberto. Intanto saranno tre i minuti di recupero.

85' Anche Lucas Leiva rimedia il cartellino giallo.

81' In seguito alla deviazione di Acerbi, il Crotone ottiene un calcio d'angolo. Fallo in attacco di Magallan, e calcio di punizione per la Lazio.

78' Ultimo cambio per la Lazio: esce Patric ed entra Hoedt. Sostituzione anche per il Crotone: Vulic lascia spazio a Riviere.

76' Cross di Reca, ma la palla va direttamente a Reina.

74' Altra sostituzione per la Lazio: esce Immobile, entra Andreas Pereira.

71' Perfetto lancio di Luis Alberto per Caicedo, che vuole superare Cordaz e ritarda la conclusione: la palla va sul lato della porta.

70' Ennesimo calcio d'angolo per la Lazio: Caicedo colpisce di testa ma non riesce a dare potenza alla conclusione, che arriva senza problemi a Cordaz.

69' Nuovo corner per la Lazio: Simy ci mette la testa anche questa volta.

68' Luis Alberto dalla bandierina: anticipa Simy di testa, allunga Benali.

67' Altro cambio per il Crotone: entra Dragus, esce Petriccione.

66' Immobile mette la palla dentro per Marusic, che crossa colpendo il braccio di un calciatore del Crotone. L'arbitro fa proseguire.

61' Terzo cambio per la Lazio: esce Correa, entra Felipe Caicedo.

60' Intervento in due tempi di Reina sul sinistro di Reca.

57' GOOOOOOOOL! Raddoppia la Lazio col 'Tucu' Correa: l'argentino conclude in porta da posizione defilata, facendo passare la palla sotto le gambe dell'avversario.

56' Correa viene fermato da Cuomo: l'arbitro concede il calcio di punizione alla Lazio e ammonisce il rossoblù.

55' Petriccione conclude dalla lunga distanza, ma il tiro non riesce a impensierire Reina, che fa sua la palla.

54' Cross di Lazzari per Immobile: attenta la retroguardia avversaria che anticipa.

50' Messias finta su Acerbi, che va a terra. Il calciatore del Crotone si allunga troppo la palla, che arriva direttamente a Reina.

47' Correa contro Cuomo, lo salta e conclude in porta da posizione defilata. Cordaz mette la palla in calcio d'angolo.

45' Fischia Sacchi, inizia il secondo tempo di Crotone - Lazio.

45' Cambio anche per il Crotone; esce Rispoli, entra Pereira.

45' Doppio cambio per Inzaghi: escono Fares e Parolo, entrano Marusic e Akpa Akpro.

PRIMO TEMPO

45'+1' Duplice fischio: finisce la prima frazione di gioco.

45'+1' Ammonizione per Parolo dopo il fallo su Benali.

45' Ci sarà solamente un minuto di recuperò: si giocherà fino al 46'.

43' Occasione d'oro per la Lazio: Patric crossa e Fares schiaccia di testa. Bravo Cordaz a intervenire.

39' Occasione per il Crotone con Simy: Lazzari difende chiamando in causa Reina. Il gioco era fermo per posizione di off-side dell'attaccante.

38' Reca, raddoppiato da Parolo, cerca il cross. La palla arriva direttamente tra le mani di Reina.

37' I biancocelesti optano per uno schema, ma Patric non viene servito nel migliore dei modi e perde la palla.

36' Correa contro quattro avversari riesce a servire Parolo. Il centrocampista calcia col sinistro, ma c'è l'intervento di Cordaz che mette la palla in corner.

34' Ottimo contropiede della Lazio, con Luis Alberto che crossa per Lazzari. Anticipa Reca che appoggia su Cordaz.

31' Grande intervento di Acerbi, che recupera in scivolata.

29' Leiva esce dal campo, per poi rientrare dopo qualche secondo. E non prima di aver scambiato qualche "battuta" con un giocatore seduto sulla panchina del Crotone.

28' Altro contatto tra Vulic e Lucas Leiva, con il brasiliano che rimane a terra. Lamentele arrivano sia dai calciatori della Lazio che da quelli del Crotone.

27' Cartellino giallo per Fares che blocca la ripartenza del Crotone.

26' Calcio di punizione per la Lazio: batte Luis Alberto, prima Simy e poi Benali allontanano.

25' Fermato ancora un fallo Ciro Immobile: l'arbitro ammonisce Marrone.

20' GOOOOOOOOL! Lazio in vantaggio con Ciro Immobile. Il numero 17, servito in maniera impeccabile da Marco Parolo, colpisce di testa in tuffo. L'attaccante beffa il portiere sul secondo palo.

17' Immobile serve indietro Leiva, che tenta la conclusione. Il tiro, non preciso né potente, non impensierisce Cordaz.

15' Cross di Patric per Luis Alberto che, in tuffo, non riesce ad inquadrare. La palla arriva direttamente tra le braccia di Cordaz.

13' Anche il Crotone si rende pericoloso con Simy: la sua conclusione sfiora il palo.

11' Ci prova Luis Alberto, ma la palla si abbassa all'ultimo e si perde sopra la traversa.

10' Correa si difende dall'attacco di tre avversari, per poi subire fallo. L'arbitro ammonisce Rispoli e dà il calcio di punizione alla Lazio.

9' Calcio di punizione per il Crotone dopo il fallo di Radu su Benali.

8' Luis Alberto per Correa che, dal limite dell'area di rigore, tira in porta: c'è la parata di Cordaz.

7' Occasionissima Lazio. Sull'errore di Cordaz, Immobile ruba la palla e conclude a porta vuota. Il pallone si perde di poco al lato del palo.

5' Ottimo cross di Rispoli all'indirizzo di Reca, che colpisce sul secondo palo. La palla è alta sopra la traversa.

4' Correa serve Immobile in verticale, arriva prima Magallan, che mette la palla in out.

2' Cross di Lazzari a cercare Correa, attenta la difesa del Crotone che anticipa.

1' Fischio d'inizio dell'arbitro Sacchi. Inizia Crotone - Lazio

Alla ripresa del campionato dopo la sosta nazionali, la Lazio affronta il Crotone all'Ezio Scida. La gara sembrava essere a rischio per il violento nubifragio che si è abbattuto nella notte in Calabria, ma a meno di un'ora dal fischio d'inizio è arrivato il via libera delle autorità. La squadra di Inzaghi ha concluso il primo tour de force della stagione pareggiando all'ultimo secondo con la Juventus. La formazione guidata da Giovanni Stroppa, neo-promossa in Serie A, è reduce dal pareggio 0-0 contro il Torino. Nel mirino dei biancocelesti la sfida in Champions League contro lo Zenit, ma prima occorre uscire indenni dalla trasferta di oggi.

