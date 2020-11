RIVIVI LA DIRETTA / Zenit - Lazio, Milinkovic: "Li abbiamo studiati e cercheremo di batterli"

Domani la Lazio dovrà affrontare lo Zenit San Pietroburgo in Russia e, oltre alle difficoltà di clima e stadio ostile, dovrà fare a meno di Immobile, Leiva e Strakosha bloccati dai tamponi UEFA. In campo non mancherà Milinkovic, che durante la conferenza stampa ha dichiarato: "Noi abbiamo guardato ieri e oggi le loro partite e li abbiamo studiati: sappiamo che giocano molto sull'attaccante ma cercheremo di essere pronti e fare una bella gara. Abbiamo preprarato la partita e ovviamente cercheremo di vincerla portando i tre punti a casa".

Pubblicato 03/11/2020