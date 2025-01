Calciomercato Lazio | Gomez, da Formello mai un vero affondo. E ora...

CALCIOMERCATO LAZIO - Valentin Gomez è stato accostato con insistenza alla Lazio nelle ultime settimane. Rumors che arrivavano prevalentemente dall'Argentina, dove il ragazzo gioca con la maglia del Velez. Ma voci che in Italia non avevano mai trovato un riscontro concreto. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, infatti, la Lazio aveva solo sondato Gomez, senza però mai intavolare una vera e propria trattativa con il Velez. Un sondaggio che era rimasto tale e che non era mai sfociato in colloqui ufficiali con il club d'appartenenza. La Lazio del resto ha altre priorità e non è focalizzata sull'acquisto di un difensore centrale. Al momento si guarda al centrocampo, in estate poi si valuterà se e come intervenire anche in difesa. Gomez non è mai dunque entrato davvero nella lista dei desideri della Lazio e ora è vicino al Cruzeiro. Come riferito da Cesar Luis Merlo, giornalista argentino, specializzato nel mercato sudamericano, Velez e Cruzeiro lavorano all'operazione per una cifra vicina ai 10 milioni di dollari, col ragazzo che si sarebbe convinto a trasferirsi in Brasile, dopo aver sperato di approdare in Europa. Ma la Lazio, per ora, guarda altrove. La priorità è un centrocampista..

Pubblicato il 02/01 alle 5.00