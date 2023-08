Lazio, l'ex Domini: "Secondo posto un miracolo! Immobile o Retegui? Non ho dubbi"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

In merito all’imminente match tra Lazio e Genoa, abbiamo raggiunto telefonicamente in esclusiva Sergio Domini, ex calciatore tanto dei biancocelesti (1990-1991), quanto del Grifone (1986-1987).

Che tipo di partita ti aspetti?

“Mi aspetto una partita molto maschia e aggressiva, con due squadre vogliose di riscattare l’esordio stagionale, non positivo”.

Sotto quali aspetti il Genoa potrebbe insidiare la Lazio?

“Secondo me sotto l’aspetto dell’intensità. In questa fase, la squadra di Sarri potrebbe accusare le gambe eccessivamente pesanti, dovute ai carichi di lavoro. Per me i liguri se la possono giocare sotto l’aspetto fisico, non qualitativo”.

A proposito di qualità: la Lazio soffre la mancanza di Milinkovic Savic?

“Per me ancora sì. Però siamo all’inizio: non possiamo già metterci a tavolino a stilare bilanci. Non è onesto intellettualmente. Kamada e gli altri nuovi troveranno la giusta quadra, con il tempo. In panchina c’è un fuoriclasse”.

Lazio contro Genoa è anche Immobile contro Retegui. Chi è meglio tra i due in chiave Nazionale?

“Non ho nessun dubbio su questo tema. Retegui è giovane e farà la sua carriera. Però Immobile non lo scopro io oggi. È un fenomeno nel ruolo di centravanti. Ovunque è stato, ha fatto cose superlative. Fossi in Spalletti, ripartirei da Immobile”.

La Lazio potrebbe ambire a vincere lo scudetto?

“No, come organico - rispetto a Napoli, Milan e Inter - è inferiore. Per me è già stato un miracolo il secondo posto della scorsa stagione”.

Quale deve essere allora il nuovo obiettivo stagionale dei biancocelesti?

“Per me provare a vincere la Coppa Italia. E poi cercare di qualificarsi in Champions. La qualificazione in Champions in questa stagione, sarebbe lo scudetto della Lazio”.

