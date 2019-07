RITIRO LAZIO, GIORNO 1 - La Sindaca Pais Becher: "Ecco le novità di quest'anno"

La Lazio è sbarcata nella serata di ieri nella cittadina di Auronzo per dare il via al ritiro estivo in vista della stagione 2019/2020. Nella mattinata la prima seduta di allenamento, nel pomeriggio invece, prima di cominciare il lavoro sul campo, è andata in scena l'inaugurazione del Lazio Village. Presente per il taglio del nastro anche la Sindaca Tatiana Pais Becher, intervenuta in esclusiva ai nostri microfoni: "Per Auronzo e tutta la cittadinanza è un grandissimo onore poter ospitare nuovamente il ritiro estivo della Lazio. Sapere che questo è il 12esimo anno insieme significa che c'è un grande rapporto di amicizia, fiducia e stima. Credo che ogni anno il paese sia migliorato e abbia proposto sempre qualcosa di nuovo per la squadra e per i tifosi. I cittadini di Auronzo sono quasi tutti tifosi della Lazio, anche l'inverno li vedi girare per il paese con la maglia ufficiale".



LE NOVITÀ - "Sicuramente il Pala Tre Cime che adesso è completo e terminato. Il campo è preparato al meglio e il paese è addobbato per l'occasione con bandiere tricolori e della Lazio dall'inizio alla fine. Un evento che abbiamo voluto rinnovare è il saluto della Lazio, quello che solitamente si teneva allo Stadio del ghiaccio quest'anno si terrà il 23 luglio presso Piazza Santa Giustina, quella principale di Auronzo, è ufficiale (tempo permettendo ndr.). Ci sarà anche una sorpresa perché il soccorso alpino farà una calata dal campanile. Questa è una sorpresa, quindi non vi svelo altro".



Pubblicato il 13/07 alle 17:30