Celtic, l'ex Nicholas: "Che fortuna contro la Lazio all'andata, a Roma non andrà così"

L'unico neo di questo mini-ciclo. Il Celtic Park, bellissimo e sfortunato per Inzaghi e la sua Lazio. Una partita girata male nella quale i biancocelesti hanno pagato lo scarso cinismo sotto porta, raccogliendo zero punti e un'eredità pesante nel gruppo E. Adesso Immobile e compagni sono obbligati a vincerle tutte, a partire dalla prossima: Lazio - Celtic, Stadio Olimpico di Roma (domani ore 18:55 ndr), c'è aria di rivincita. La pensa così anche l'ex attaccante degli scozzesi, Charlie Nicholas: “Mi è un po' scomodo commentare la vittoria dell'andata” - ha detto a Sky Sports UK - “Il Celtic è stato fantastico nel battere la Lazio all'ultimo respiro nel primo match in Scozia, ma la squadra di Lennon è stata fortunata. Alla fine ha ottenuto un ottimo scalpo di cui vantarsi, però la squadra di Inzaghi avrebbe dovuto già essere fuori portata (perché ha sprecato diverse occasioni ndr) al momento della rimonta. Domani all'Olimpico i Celts come pensano di giocare? Attaccheranno, giocheranno in contropiede o si chiuderanno a riccio in difesa? Il Celtic non è una squadra abituata a fare catenaccio, in casa registra quasi sempre il 70% del possesso palla”. Nicholas teme la voglia di rivalsa dei biancocelesti: “La Lazio sarà agitata e arrabbiata, come avrebbe dovuto essere al Celtic Park. Ma adesso è obbligata a vincere per continuare a sperare nella qualificazione, penso che alla fine avrà la meglio per 1-0. Credo anche che il Cluj vincerà contro il Rennes, quindi il Celtic dovrà giocarsela con loro per passare il turno. I biancocelesti ora sono quarti in campionato e avranno voglia di prendersi una rivincita anche in Europa League”, ha concluso l'ex bomber, tra le altre, anche dell'Arsenal.

