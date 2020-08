Europa League, il programma di oggi: l’Inter affronta il Bayer Leverkusen

Iniziano oggi i quarti di finale di Europa League. Due partite, entrambe gare secche, in programma entrambe alle 21:00. In caso di parità si andrà prima ai tempi supplementari e nell’eventualità ai calci di rigore. A Dusseldorf, l’Inter sfida i tedeschi del Bayer Leverkusen. Conte si gioca l’accesso alle semifinali. Pochi dubbi di formazione per il tecnico pugliese: in attacco confermato il tandem Lukaku-Lautaro. Chi passa il turno affronta la vincente di Shaktar Donetsk-Basilea. Dall’altra parte del tabellone, a Colonia, si affrontano Manchester United e Copenhagen. Chi vince trova in semifinale la vincente di Wolverhampton-Siviglia, in programma domani.

