FORMELLO - Lazio, c'è Correa con Ciro. Conferma Parolo, Cataldi va in panchina

FORMELLO - È già vigilia, in scena le prime e ultime prove tattiche. Simone Inzaghi non può perdere tempo, ha scelto la Lazio anti-Toro. Due cambi rispetto alla sfida di sabato con la Fiorentina: Radu che si riprende il posto in difesa al posto di Bastos e Correa che vince il ballottaggio con Caicedo e affianca Immobile in attacco. Tra le riserve qualche arma in più rispetto alla partita con i viola: Cataldi si è allenato in gruppo e verrà convocato. Non è ancora al meglio per la distorsione alla caviglia rimediata a Bergamo, ma stringerà i denti e si accomoderà in panchina, pronto a dare una mano a gara in corso. Anche Marusic, l’altro calciatore in dubbio fino alla vigilia di venerdì, risponderà presente. Le scelte sugli esterni ricadranno però nuovamente su Lazzari e Jony.

UOMINI. Saranno loro i “quinti” di una linea con in mezzo il terzetto formato da Milinkovic e Luis Alberto ai lati di Parolo. Leiva è ai box per i soliti tormenti al ginocchio, le sue condizioni verranno rivalutate per il Milan. In attacco spazio alla coppia Correa-Immobile. Il “Tucu”, fuori con l’Atalanta nel secondo tempo per un risentimento al polpaccio, ritroverà spazio dall’inizio permettendo a Caicedo di rifiatare. L'ecuadoriano è uscito leggermente acciaccato dal match di sabato. In difesa il reparto di Bergamo con Radu insieme a Patric e Acerbi. Indisponibili Adekanye e il baby Moro, oltre a Luiz Felipe, che ha riportato a metà giugno uno stiramento all'adduttore.

PROBABILE FORMAZIONE (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Correa, Immobile. A disp.: Proto, Guerrieri, Vavro, Bastos, Armini, Marusic, D. Anderson, Cataldi, Lukaku, Falbo, A. Anderson, Caicedo. All.: Inzaghi.

Pubblicato il giorno 29/6/20 alle ore 12:15