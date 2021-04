Lazio, slitta alle 16:30 l'allenamento della squadra a Formello

I nazionali sono tornati nella Capitale e ora la Lazio può concentrarsi solo sul campionato in vista della gara di sabato contro lo Spezia in programma alle 15:00 allo stadio Olimpico. La sessione di allenamento agli ordini di mister Inzaghi era fissata per oggi pomeriggio alle 15:00 ma l'orario di inizio è slittato alle 16:30.

DIRETTA - Lazio, l’ultimo saluto a Daniel Guerini: piazza piena per il funerale - FOTO&VIDEO

Lazio, oggi gli esami per Luis Alberto: resta in dubbio per lo Spezia

TORNA ALLA HOME