Calciomercato Lazio, per Vavro si chiude a giorni: il "gigante" attende...

CALCIOMERCATO LAZIO - Denis Vavro vuole la Lazio. Prima i "like" ai messaggi dei tifosi biancocelesti, poi l'esposizione pubblica su Instagram quando ha cominciato a seguire il profilo ufficiale della Lazio. Indizi che non possono passare inosservati. La trattativa tra Lazio e Copenaghen è vicina alla chiusura: ci sta lavorando un intermediario biancoceleste in Danimarca. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, l'affare dovrebbe definirsi a 11 milioni di euro: la società romana ha fatto uno sforzo per avvicinarsi alla richiesta di quella danese (13 milioni). Vavro sta aspettando un segnale. Da ieri è in ritiro con i suoi compagni: ha dovuto rispondere alla convocazione, nonostante la sua partenza sia quasi certa. Se tutto procede come da programma l'affare tra le due squadre si definirà nei prossimi giorni: molti indicano la giornata di lunedì come decisiva. L'obiettivo principale però resta quello di regalare a Inzaghi il gigante slovacco dal primo giorno di ritiro ad Auronzo.

