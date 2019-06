Vavro, altro indizio social: lo slovacco ha iniziato a seguire la Lazio - FOTO

Una trattativa che si gioca sul filo di qualche milione, ma vicina alla chiusura. Da qualche giorno la Lazio ha spedito i propri emissari in Danimarca per trattare direttamente con il Copenaghen, l'obiettivo è portare a casa il primo acquisto per la nuova difesa di Simone Inzaghi: il gigante slovacco slovacco Denis Vavro. E, dopo la scia di “mi piace” che il centrale aveva lasciato ai tifosi biancocelesti su Instagram, ora ecco arrivare un'altra traccia sempre dallo stesso social network. Da poche ore, infatti, Vavro ha iniziato a seguire il profilo ufficiale della Lazio. Ha voglia di venire a Roma, lo slovacco, questa non è altro che l'ennesima conferma. Di seguito, ecco la foto.

Pubblicato il 28 giugno alle ore 13:05