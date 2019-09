Cluj - Lazio, prima da capitano per Milinkovic-Savic

E ora arriva anche la fascia da capitano. Sergej Milinkovic-Savic porta la fascia nell’esordio stagionale della Lazio in Europa League. Il serbo finito nel vortice delle critiche negli ultimi giorni, si riprende la squadra per mano con i gradi da leader in campo. Sicuramente una bella investitura, segno che Inzaghi ha tutta l’intenzione di responsabilizzarlo in tutto e per tutto. E lui è sempre più parte del progetto biancoceleste. Fascia che viene assegnata comunque per "anzianità": nel blocco dei titolari, Sergej è quello con più anni di militanza con l'aquila sul petto.