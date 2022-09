“Focus on Football Medicine”, Lotito: "Presenteremo il Lazio Lab. Vogliamo andare oltre..."

Martedì 20 settembre la Sala Stampa dello Stadio Olimpico di Roma accoglierà luminari della medicina sportiva e tante personalità dello sport in occasione del Congresso “Focus on Football Medicine”. Il convegno è incentrato sul ritorno allo sport dopo l’infortunio del LCA, dai meccanismi di infortunio alle strategie di prevenzione. L’orario d’inizio dell’incontro è fissato per le 9, ciascun tema sarà presentato e discusso da esperti del settore. Questi gli argomenti principali: LE BASI DELL’INFORTUNIO DEL LCA: EPIDEMIOLOGIA E MECCANISMO TRAUMATICO, CHIRURGIA DEL LCA, RIABILITAZIONE E RITORNO ALLO SPORT, PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI DEL LCA, IL CALCIATORE A FINE CARRIERA: ESITI A DISTANZA NEL TRATTAMENTO DELLE LESIONI DEL LCA.

L’evento sarà presieduto dal Prof. Fabio Rodia e da Claudio Lotito, in qualità rispettivamente di presidente e presidente onorario, che ai canali ufficiali del club hanno voluto ribadire l’importanza e gli obiettivi dell’incontro. Queste le parole del Coordinatore dello Staff medico della Lazio: “Il tema del congresso sarà quello di approfondire un problema molto attuale nel mondo dello sport come la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio e le lesioni ad esso associate, sia nell’atleta professionista sia negli sportivi amatoriali. Sé la prima volta che un club di Serie A organizza un convegno di tale livello, in cui interverranno come relatori i massimi esperti sul tema in campo nazionale e internazionale”.

LOTITO - “Si tratta di uno dei più importanti convegni scientifici nell’era post-Covid sul mondo del calcio, nel quale verrà presentato ai massimi esponenti scientifici il Lazio Lab Training Center della Lazio a Formello. L’investimento della S.S. Lazio nel Lazio Lab, nella sua attività medica e scientifica in continua evoluzione, è incentrato sullo sviluppo di metodiche all’avanguardia che si avvalgono di strumenti ad alta tecnologia, a disposizione non solo della Prima Squadra, ma anche della Primavera, del Settore Giovanile e della Lazio Women. Il Centro è composto da uno staff medico di altissimo livello professionale che sta ottenendo, in questi ultimi anni, risultati importanti, frutto dell’ investimento strutturale e professionale che si è fatto nel Lazio Lab. Ma non ci accontentiamo perché occorre andare sempre oltre il limite raggiunto e non sentirsi mai appagati"

Pubblicato il 17/09