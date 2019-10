Lazio - Atalanta, i numeri del match: Milinkovic monopolizza le statistiche

3 gol per parte a tempo, 6 reti totali alla fine di una partita da infarto per la Lazio: già questi numeri sono indicativi di quello che è stato il match contro l'Atalanta. Il risultato finale è un pareggio, ma le statistiche delle due squadre sono leggermente differenti tra loro: Dea nel complesso più pericolosa, con 15 occasioni da gol create e 22 tiri effettuati di cui 9 in porta, ma Lazio che stavolta è più concreta e per segnare lo stesso numero di gol degli avversari impiega 13 occasioni da gol e 17 tiri effettuati di cui 5 in porta. Una situazione che porta il dato degli expected goals dei biancocelesti a 2,76 contro i 2,25 degli uomini di Gasperini. Lazio che complessivamente corre di più (107,84 km percorsi contro 103,448) e crossa molto più spesso (14 tentati di cui 7 riusciti contro 4 tentati di cui 2 riusciti), mentre il resto delle statistiche sui passaggi e il possesso della sfera vede le due squadre praticamente appaiate.

SINGOLI - Nonostante la prestazione difensiva nel complesso da dimenticare, Acerbi entra come top player in diverse statistiche: precisione dei passaggi (87,8%), anticipi effettuati (6), duelli aerei vinti (5) e, sorprendentemente per il suo ruolo, numero di km percorsi (11,245). Il man of the match Immobile conquista la vetta in più di un campo: tiri effettuati (6), occasioni create (3) e singolo scatto più veloce (32,42 km/h). Ma è Milinkovic-Savic a monopolizzare le statistiche della partita, appaiando Immobile e Acerbi rispettivamente in occasioni create e duelli aerei vinti e dimostrandosi il migliore per tocchi di palla (77), velocità media (7,9 km/h), duelli totali vinti (10) e disimpegni (4).

