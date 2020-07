Lazio, Lotito guarda al futuro: priorità al rinnovo di Inzaghi

Si attenderà la fine del campionato, o forse solo il raggiungimento aritmetico della Champions League, poi ci si dovrà sedere a tavolino per parlare di futuro. Mister Inzaghi è stato avvisato da presidente Lotito che già prima del match contro la Juventus di lunedì ha fatto sapere al tecnico che a breve si dovrà discutere del su contratto. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei il contratto del mister biancoceleste è in scadenza nel 2021, lo scorso anno il patron della Lazio gli aveva proposto un triennale che però era stato rifiutato; l'offerta quest’anno perciò potrebbe essere simile: contratto fino al 2022 con opzione per il 2023 con conseguente aumento dell’ingaggio, circa 3 milioni, ampiamente meritato sul campo.

Fino alla sosta la cavalcata dei biancocelesti è stata strabiliante, ma per l’anno prossimo serviranno garanzie sul mercato maggiori rispetto alle passate stagioni. Il mister vorrà garanzie sugli acquisti e serviranno colpi di livello, oltre a giovani prospettive, per rinforzare la rosa. Non solo con il ds Tare e il presidente Lotito dovrà essere valutato anche il discorso inerente a medici e nutrizionista visto quanto accaduto in queste ultime settimane.

Calciomercato Lazio, dalla Spagna: "La promessa di Gallardo per trattenere Santos Borré"

Lazio, qualche ora di relax per Inzaghi e Immobile: i due raggiungono le mogli a Sabaudia - FT

TORNA ALLA HOME

Pubblicato il 22-7 alle 08,30