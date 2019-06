Lazio, Luis Alberto fuori dal mercato: gli agenti confermano la permanenza

Prima o poi Luis Alberto tornerà in Spagna: per un purosangue andaluso come lui il richiamo della terra natia non può lasciare indifferente. Ma non è questo il giorno. Mister Inzaghi al momento del suo rinnovo con la Lazio è stato chiaro: ha preteso di tenere sia Mago Luis sia Milinkovic. La verità sta nel mezzo, fa parte del compromesso. Quasi sicuramente ne resterà solo uno, e ogni giorno che passa quel "uno" prende sempre più le sembianze dell'ex Liverpool. Il Siviglia ci ha provato a riportarlo a casa - Monchi e Lopetegui lo avevano messo in cima alla lista della spesa -, ma la Lazio ha alzato un muro invalicabile: in primis con una richiesta economica fuori portata (40-50 milioni), in secundis manifestando a Luis Alberto la volontà di trattenerlo e mantenerlo ancora al centro del progetto tecnico, a maggior ragione con la permanenza di Inzaghi. Come riportato dall'odierna rassegna stampa di Radiosei, gli agenti del diez biancoceleste hanno confermato che il proprio assistito non si muoverà dalla Lazio: resterà a Roma almeno un'altra stagione. Resterà col sorriso, consapevole dell'importanza che riveste uno come lui all'interno della rosa di Inzaghi. Nel futuro di Luis Alberto c'è solo la Lazio. Il Siviglia e il calore dell'Andalusia possono attendere.

Pubblicato il 15/06 alle 9:15