Lazio, Luis Alberto umilia la Roma: "Parlano sempre prima, ma se perdi..."

ULTIME DA FORMELLO FORMELLO - LAZIO, DUE GIORNI DI RIPOSO: IMMOBILE PRENOTA IL RIENTRO FORMELLO - Due giorni di riposo, la Lazio si gode il bis nel derby e la sosta del campionato. Gli allenamenti a Formello riprenderanno mercoledì, non ci saranno i calciatori convocati dalle rispettive nazionali. Sarri, però, comincerà a programmare il... FORMELLO - Due giorni di riposo, la Lazio si gode il bis nel derby e la sosta del campionato. Gli allenamenti a Formello riprenderanno mercoledì, non ci saranno i calciatori convocati dalle rispettive nazionali. Sarri, però, comincerà a programmare il... WEBTV LAZIO-ROMA, LA COREOGRAFIA DELLA NORD RICHIAMA LA STORIA: IL MESSAGGIO DELLA CURVA - FOTO&VIDEO Scenografia mozzafiato della Curva Nord prima di Lazio-Roma. Ormai non è più una novità. A pochi minuti dal fischio d'inizio del derby, la tifoseria biancoceleste ha messo in scena uno spettacolo di colori accompagnato dal discorso di Enrico V, re... Scenografia mozzafiato della Curva Nord prima di Lazio-Roma. Ormai non è più una novità. A pochi minuti dal fischio d'inizio del derby, la tifoseria biancoceleste ha messo in scena uno spettacolo di colori accompagnato dal discorso di Enrico V, re... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO, NUOVI CONTATTI CON SALLAI: LA SITUAZIONE CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio continua a pensare a Roland Sallai. La punta del Friburgo, prossima avversaria della Juventus in Europa League, piace molto dalle parti di Formello. Nelle scorse settimane ci sarebbero stati contatti e lo stesso giocatore ha confermato di... CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio continua a pensare a Roland Sallai. La punta del Friburgo, prossima avversaria della Juventus in Europa League, piace molto dalle parti di Formello. Nelle scorse settimane ci sarebbero stati contatti e lo stesso giocatore ha confermato di...