RIVIVI LA DIRETTA - Lazio - Auronzo 23-0: vittoria netta alla prima per Baroni

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

Amichevole

Domenica 14 luglio 2024, ore 18:00

Stadio Zandegiacomo, Auronzo di Cadore

LAZIO - AURONZO 23-0 (3', 28' Castellanos, 20', 31', 43' Pedro, 22' Casale, 26' Guendouzi, 41' isaksen, 49', 72', 73' Noslin, 53', 65' Vecino, 56', 79', 88' Tchaouna, 57', 60', 86' Sanà Fernandes, 64', 75' Dele-Bashiru, 70' Basic, 81' Akpa Akpro)

LAZIO 1T (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Pellegrini; Rovella (33' Cataldi), Guendouzi; Isaksen, Pedro, Cancellieri; Castellanos. All.: Baroni.

LAZIO 2T (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Patric, Basic, Milani; Cataldi (61' Akpa Akpro), Vecino; Tchaouna, Dele-Bashiru, Sanà Fernandes; Noslin. All.: Baroni.

AURONZO 1T (4-3-3): D. Zanella; M. Zanella, Monti, Praloran, Luza; Damphaalieu, Caviola, P. Zanella; Bianchi, De Pol, D. Zanella. All.: De Bona - De Mario.

AURONZO 2T (4-3-3): Di. Zanella, Bianchi, Pradetto, Paoletti, Da. Zanella; Vecellio, Pais, Festini; Montagner, Alcani, Nardei. All.: De Bona - De Mario.

Arbitro: Marco Menozzi; Assistenti: Scaldaferro - Petarlin.

NOTE

Ammoniti: -

Espulsi: -

Recupero: -

SECONDO TEMPO

90' - Fine partita. La Lazio batte l'Auronzo 23-0.

88' - Ancora Tchaouna in gol: sinistro a giro dopo l'assist di Noslin. 23-0.

86' - Battuto il record contro l'Auronzo di due anni fa! Tripletta di Sanà Fernandes, che segna di piatto destro. È 22-0.

83' - Tenta la conclusione da lontano Basic, ma non trova la porta.

81' - È festa anche per Akpa Akpro, che di piatto destro conclude in porta. 21-0

79' - Gran gol da fuori di sinistro di Tchaouna. 20-0.

78' - Ci prova da fuori Sanà Fernandes: il suo tiro finisce di poco sopra la traversa.

75' - Rovesciata di Tchaouna, murata sui piedi di Dele-Bashiru che mette in porta. È 19-0.

73' - Subito tripletta per Noslin. Gran cross di Lazzari e conclusione di testa dell'ex Verona. 18-0.

72' - Doppietta anche per Noslin. Scambio con Sanà Fernandes e conclusione all'angolino. 17-0.

70' - C'è gioia anche per Toma Basic, che in mischia segna di destro dopo una sponda. È 16-0.

69' - Occasione anche per Milani. Grande parata del portiere dell'Auronzo che evita un altro gol.

65' - Doppietta anche per Vecino. 15-0.

64' - Ecco Dele-Bashiru, che di destro piazza all'angolino il quattordicesimo gol della Lazio. 14-0.

61' - Sostituzione per la Lazio: esce Cataldi ed entra Akpa Akpro. Per l'Auronzo esce il numero 2 ed entra il 17, oltre al cambio in porta. La fascia di capitano passa a Patric.

60' - Doppietta di Sanà Fernandes. 13-0.

60' - Traversa di Noslin che colpisce al volo di sinistro.

57' - Azione corale della Lazio. È Sanà Fernandes a segnare sul primo palo dopo l'appoggio di Noslin. 12-0.

56' - C'è la gioia del gol anche per Tchaouna, che apre il mancino dopo il filtrante di Vecino. 11-0.

53' - Decima rete della Lazio. Vecino colpisce di testa su calcio d'angolo di Cataldi. Portiere battuto: è 10-0.

52' - Parte in avanti Tchaouna che serve in sovrapposizione Lazzari, chiuso in angolo.

49' - Nono gol della Lazio. A segnare è Noslin, servito da Dele-Bashiru in area di rigore.

46' - Inizia il secondo tempo. Cambia la formazione della Lazio: Mandas; Lazzari, Patric, Basic, Milani; Cataldi, Vecino; Tchaouna, Dele-Bashiru, Sanà Fernandes; Noslin.

PRIMO TEMPO

45' - Fine primo tempo.

43' - Tripletta di Pedro. Isaksen, lanciato in campo aperto, la passa allo spagnolo che conclude a porta vuota. È 8-0.

41' - Settimo gol della Lazio. Il marcatore è Isaksen, servito da Pedro in area di rigore. 7-0.

40' - Filtrante in avanti di Guendouzi per Marusic, murato dal portiere al momento del cross in area.

37' - Altro cambio di passo di Isaksen, che con il cross in mezzo non trova nessun compagno.

33' - Cambio per la Lazio: esce Rovella ed entra Cataldi, che prende la fascia di capitano.

32' - Cambi per l'Auronzo: entrano i numeri 13, 14, 15, 17 e 18 ed escono i numeri 7, 2, 3, 11 e 10.

31' - È 6-0. Pedro trasforma il calcio di rigore.

31' - Rigore per la Lazio. Il fallo è su Isaksen e l'arbitro indica il dischetto.

28' - Doppietta di Castellanos sull'assist di Guendouzi. Siamo 5-0.

26' - Quarta rete della Lazio. In gol anche Guendouzi che spiazza di sinistro il portiere avversario. 4-0.

25' - Allungo in avanti di Cancellieri che trova Isaksen al limite dell'area. Il portiere controlla la sua conclusione.

22' - Terzo gol della Lazio con Casale. Il suo destro rasoterra da lontano ha bucato le mani del portiere dell'Auronzo. È 3-0.

21' - Azione personale di Marusic, che col sinistro calcia alto.

20' - Raddoppio Lazio. Il gol è di Pedro, che prende palla sulla trequarti, si infila in area di rigore e buca il portiere. 2-0.

17' - Affondo di Isaksen sulla destra, chiuso dal portiere sul primo palo.

15' - Su una doppia ribattuta tenta il colpo di testa Cancellieri. Facile la presa del portiere, che poi blocca ancora sul tiro di Guendouzi.

10' - Altra doppia opportunità, prima con Pedro e poi con Isaksen, entrambi murati. Dopo qualche secondo, miracolo del portiere Zanella sul Taty Castellanos in area di rigore.

9' - Filtrante di Guendouzi per Castellanos. Il suo cross dal fondo trova libero Cancellieri che in area piccola non riesce a segnare.

8' - Ci riprova Cancellieri di testa: palla in fallo laterale.

7' - Uno-due tra Isaksen e Marusic. Sul cross del numero 77 non riesce a concludere Castellanos.

5' - Prova a farsi vedere in avanti l'Auronzo. Murato il numero 9 dall'intervento di Pedro.

3' - Lazio in vantaggio. Il gol dell'1-0 è del Taty Castellanos su cross di Isaksen.

1' - Inizia il match allo stadio Zandegiacomo.

AGGIORNAMENTO ORE 17:45: Cambio di numero di maglia dell'ultim'ora nella distinta: Castellanos indosserà l'11, Cancellieri la 19.

AGGIORNAMENTO ORE 17:40: Si riempiono gli spalti in attesa del fischio d'inizio fissato per le ore 18.

AGGIORNAMENTO ORE 17:28: Entra anche la Lazio sul prato dello Zandegiacomo. Inizia il riscaldamento pre partita.

AGGIORNAMENTO ORE 17:17: L'Auronzo è in campo per il riscaldamento. Per la Lazio ci sono solo i portieri.

Buonasera amici e amiche de Lalaziosiamonoi.it da Andrea Castellano e benvenuti alla diretta scritta di Lazio - Auronzo. È la prima di tre amichevoli sotto le Tre Cime di Lavaredo per la nuova squadra di Marco Baroni. Fischio d'inizio fissato alle ore 18:00.