Atalanta-Lazio, Lazzari imita Klose: il nobile gesto del biancoceleste

Qualcosa che non si vede spesso sui campi di calcio, anzi ad essere precisi quasi mai. Manuel Lazzari cade in area di rigore, attimi di attesa nel cercare di capire se possano sussistere gli estremi per un calcio di rigore ma ancor prima che il direttore di gara prenda la sua decisione è l'esterno biancoceleste a confermare in prima persona di essere scivolato e quindi di non essere stato toccato in modo falloso dai difensori. Lo stesso nobile gesto qualche anno fa era stato appannaggio di Miro Klose in un Napoli - Lazio, in quel caso l'attaccante segnò la rete del vantaggio viziata da un tocco di mano che il tedesco confessò subito all'arbitro che poi annullò il gol.