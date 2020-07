Calciomercato Lazio, affare Kumbulla: colloquio tra Tare e Setti - FOTO

VERONA - LAZIO, KUMBULLA - Hellas Verona-Lazio si gioca in campo e fuori. I discorsi legati al calciomercato avvolgono completamente la partita che tra pochi minuti si disputerà al Bentegodi. Un nome su tutti catalizza l'attenzione: Marash Kumbulla, inseguito dai biancocelesti e dall'Inter come rinforzo per la prossima stagione. Nel pre partita il ds Tare e il presidente del Verona, Setti, hanno parlato per alcuni minuti, forse anche dell'affare Kumbulla. Un colloquio fitto con forti connessioni con il mercato e non potrebbe essere altrimenti in un periodo come questo in cui le due società si sono già viste per il difensore gialloblù. Chissà che questa non sia stata l'ennesima occasione per la Lazio per sondare il terreno e accelerare nell'operazione Kumbulla.

