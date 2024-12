Calciomercato Lazio | Akpa Akpro libera Bondo? In programma un nuovo summit

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Manca sempre meno, presto sarà di nuovo tempo di calciomercato. La Lazio intanto opera in uscita: sembra ormai tutto fatto per l'addio di Akpa Akpro, direzione Monza. Il centrocampista ivoriano lascerà la Capitale in prestito fino a fine stagione, per poi liberarsi al termine del suo contratto il prossimo giugno. L'arrivo del classe '92 in Brianza, però, ancora non lascia partire uno dei gioielli della formazione di Nesta. Nel mirino della società biancoceleste, infatti, ci sarebbe Warren Bondo, centrocampista classe 2003. È un under 22, può essere inserito in lista senza problemi. L'affare, però, ancora deve decollare.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione prima ci sarà un confronto all'interno della Lazio. Dopo la gara di sabato contro il Lecce, infatti, il presidente Lotito e il diesse Fabiani avranno un summit con mister Baroni per studiare eventuali operazioni di mercato in entrata. L'incontro potrebbe avvenire tra lunedì e martedì. Da lì, poi, si capiranno le prossime mosse.