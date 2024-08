Calciomercato Lazio | Alcaraz, dalla rissa al possibile trasferimento: i dettagli

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Ieri sono arrivate conferme: Alcaraz può interessare alla Lazio, ovviamente a patto di sbloccare le uscite. Lotito e Fabiani si stanno mettendo nella condizione di scegliere e poter lavorare su più tavoli. E quello dell'argentino è, in ogni caso, un nome da tenere a mente. Ha 21 anni, sarebbe iscrivibile nella lista aggiuntiva degli Under per la Serie A. Giuntoli lo aveva preso a gennaio in prestito con riscatto. È tornato al Southampton dopo dieci presenze in campionato e due in Coppa Italia. Non ha lasciato il segno con Allegri, ma possiede qualità.

Lo scorso inverno era stato avvicinato da diversi club - tra cui Everton, Lione, Marsiglia - prima di chiudere con i bianconeri. Ora si può puntare al prestito con riscatto. Il rapporto tra Lazio e Southampton è buono, sottolinea il Corriere dello Sport. I biancocelesti si sono allenati per tre giorni nel centro sportivo dei Saints. All'estate 2017 risale la cessione di Hoedt. Ma è ancora tutto da vedere. Senz'altro, Alcaraz rientra tra i profili attenzionati da Fabiani. Giovani di prospettiva e che possano crescere nel tempo.

TORNA ALLA HOMEPAGE