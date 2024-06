Calciomercato Lazio | Artistico, un nome per il futuro: il piano della società

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio riflette su un possibile colpo per il futuro. Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, alla società biancoceleste sarebbe stato proposto il nome di Gabriele Artistico, attaccante classe 2002 di proprietà del Virtus Francavilla. Reduce da una buona stagione in Serie C, durante la quale ha realizzato 12 gol in 39 presenze e 2 assist, l'ex Parma si è messo in mostra a molti club di Serie B e Serie A. A Formello lo considerano un buon profilo e con ampi margini di crescita, motivo per cui starebbero prendendo in considerazione la possibilità di acquistarlo e girarlo in prestito in cadetteria per poi valutarlo al suo ritorno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.