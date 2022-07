Calciomercato Lazio, attenzione a Milinkovic: in arrivo offerta dalla Premier

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Un’offerta in arrivo dall’estero. Un fulmine a ciel sereno al termine del ritiro di Auronzo. Il nome di Milinkovic torna di moda in queste ore: a breve infatti il suo agente potrebbe far recapitare a Formello una proposta da parte del Manchester United. Kezman, procuratore del centrocampista, lavora sotto traccia (sta raccogliendo proposte per il suo assistito). Al momento comunque non è previsto un suo arrivo a Roma. Una vicenda, quella del serbo, che sembra legata a doppio filo a quella di De Jong del Barcellona. Il centrocampista olandese è il prediletto di Ten Hag, ma la trattativa per portarlo in Premier League avrebbe subìto una brusca frenata. Per questo i Red Devils sarebbero alla ricerca di un’alternativa di livello. Tra i nomi in lista c’è anche quello del Sergente, che già a fine stagione aveva manifestato la sua volontà di trasferirsi in un top club internazionale. Già in serata sono attesi nuovi sviluppi sulla vicenda Milinkovic-United.