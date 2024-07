Calciomercato Lazio | Bellingham nome sempre vivo, ma a una condizione

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Il mercato della Lazio potrebbe riservare ancora delle sorprese. Dopo l'arrivo di Castrovilli e le trattative in corso per Lauriente, non è escluso che alcune dinamiche possano riportare ancora una volta in voga il nome di Jobe Bellingham. Il calciatore inglese è nel mirino della Lazio da gennaio, quando il club avviò le trattative per Clarke - compagno di squadra al Sunderland - ma tenendo in considerazione anche il classe 2005.

Il fratello di Jude ha una valutazione intorno ai 15 milioni, davanti a una concorrenza importante (come quella del Tottenham, potrebbe salire ulteriormente. Da Formello, però, per il momento sono in atto solo delle valutazioni. Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, qualora dovessero esserci delle uscite, allora a quel punto si potrebbe riflettere su un suo possibile trasferimento. L'indiziato numero uno in questo senso è Gustav Isaksen.

Per lui si è mosso il Fenerbahce, per il momento si tratterebbe solo di un interessamento, ma qualora dovesse prendere piede la trattativa, allora a queo punto la Lazio si potrebbe muovere per l'inglese. Attenzione, però, anche al nome di Stengs. L'olandese era stato già trattato a giugno, piace e potrebbe tornare in voga se Isaksen dovesse scegliere di lasciare la Capitale, ipotesi che per il momento sembrerebbe possibile, ma ancora lontana dal concretizzarsi