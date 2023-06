Calciomercato Lazio | Berardi si avvicina: decisiva la volontà del giocatore

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Portare Berardi nella Capitale non è affatto semplice ma, come riportato in precedenza dalla nostra redazione, sono stati fatti enormi passi avanti negli ultimi giorni. A Sassuolo il calciatore è praticamente un'icona, tanto che negli anni passati fu detto di "no" anche alla Juventus che aveva tentato l'assalto. Per questo, come riporta la rassegna di Radiosei, la prima mossa della Lazio sarebbe stata quella di capire se il giocatore fosse o meno disposto a lasciare l'Emilia. L'attaccante è convinto a fare finalmente il salto in una big e il progetto Lazio lo affascina. Lavorare con Sarri e giocare la Champions sono due forti spinte per la trattativa.

Calciomercato Lazio, le cifre di Berardi

Lotito ha in mente di proporre a Berardi un contratto da 3 milioni di euro più bonus. La base di acquisto oscilla tra i 19 e i 20 milioni di euro (a cui s’aggiungeranno alcuni bonus facilmente raggiungibili si arriverebbe a circa 22 ). Quella che riguarda Berardi è solo una delle operazioni che la Lazio starebbe intavolando con il Sassuolo: continuano a emergere i nomi di Frattesi (un sogno), Maxime Lopez e Pinamonti.