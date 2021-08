Calciomercato Lazio, c'è ottimismo nel chiudere per Basic. Mentre Kostic...

RASSEGNA STAMPA - Sarà il protagonista dei prossimi giorni. Toma Basic ha aspettato a lungo la Lazio, ora è arrivato il momento di trasformare il "flirt" in qualcosa di concreto. L'operazione è sempre legata alla cessione di Correa: ieri era accomodato in tribuna e sempre più vicino all'addio. "Ormai si sa - ha detto il ds Tare prima della partita con l'Empoli - che Joaquin abbia chiesto di andare via. Stiamo aspettando l'Inter, perché lui vorrebbe rimanere in Italia, pur avendo ricevuto offerte anche dall'estero. I procuratori stanno facendo un grande lavoro per risolvere questo problema. Non c'è mai stata una vera trattativa con l'Inter, vediamo cosa accadrà nelle prossime ore".

OPERAZIONE BASIC-KOSTIC - Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, c'è ottimismo di risolvere in tempi stretti, insomma. Il club biancoceleste chiede almeno 30 milioni più bonus, così a quel punto potrà reinvestirli per gli ultimi colpi in entrata e consegnare così a Sarri la rosa completa. Circa 10 milioni (7 più 3 di bonus) saranno messi appunto sul cartellino del 24enne centrocampista croato, con il quale invece c'è già da tempo un'intesa per un quinquennale da 1,5 a stagione. Gli altri serviranno invece per il sostituto del Tucu, con il serbo Filip Kostic dell'Eintracht Francoforte in cima alla lista. Infatti, è per lui che è rimasto in stand-by il tesseramento del connazionale Kamenovic (prelevato dal Cucaricki per 2,5 milioni) per non sbloccare l'ultimo posto disponibile riservato agli extracomunitari. Il primo è stato occupato da Felipe Anderson. Se dovesse concretizzarsi l'acquisto di Kostic, il difensore verrebbe "parcheggiato" in un altro club - finito nel mirino della Stella Rossa e Genoa - che lo terrebbe almeno un anno (o fino a gennaio se la società in questione fosse in Serie A), garantendogli quella continuità di rendimento che a Roma non avrebbe.

Empoli - Lazio, i numeri del match: i biancocelesti dominano e sovrastano

Calciomercato Inter, sospetta lesione per Thuram: Correa può diventare la priorità

TORNAALL'HOME PAGE