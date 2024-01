Calciomercato Lazio | Casadei e Fazzini obiettivi concreti? La situazione

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Si sono aggiunti o, meglio, sono rispuntati due nomi nel novero degli obiettivi della Lazio. Due vecchi pallini che potrebbero fare al caso di Maurizio Sarri per il mercato di gennaio o, più probabilmente, in vista dell'estate. Il primo è Jacopo Fazzini. Nonostante il tecnico abbia espresso la sua preferenza per Ferguson e Colpani, il classe 2003 dell'Empoli è un giocatore per il quale non ha mai nascosto il proprio gradimento. Le sue caratteristiche lo rendono un perfetto sostituto di Guendouzi, un giovane da far crescere alle spalle del francese per allungare e rendere ancor più competitiva la rosa. I toscani, però, non lo lasceranno mai andare nel mezzo della lotta salvezza.

Una situazione differente la vive Cesare Casadei. Dopo sei mesi in prestito al Leicester (giocando titolare il 32% delle volte, ma totalizzando comunque 22 presenze) l'ex Inter ha fatto ritorno al Chelsea con i Foxes che sono pronti a sostituirlo con Stefano Sensi. Il suo nome veniva accostato alla Lazio già in estate era stato fatto più di un pensiero su di lui, se non altro per la sua similitudine con Milinkovic-Savic. Secondo quanto riporta Il Messaggero, però, oggi i piani sarebbero diversi. L'occasione di prenderlo in prestito fino al termine della stagione, infatti, non convincerebbe del tutto il direttore sportivo Fabiani.