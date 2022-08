Calciomercato Lazio, da Bertini a Kiyine: il punto sulle uscite

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Se in entrata si lavora sull'arrivo di un terzino sinistro, con Reguillon in pole, la Lazio sta operando anche in uscita per piazzare gli ultimi esuberi. Akpa Akpro, finito ai margini del progetto, spera di essere reintegrato anche come settimo centrocampista in rosa. Ha scartato l'ipotesi Lecce e tutte le possibilità in Serie B. Per il ritorno in Ligue 1 pesa il suo ingaggio elevato da 900 mila euro. Se non dovessero arrivare offerte allettanti da qui alla fine, l'ivoriano potrebbe restare nel gruppo di Sarri anche se con un minutaggio scarsissimo per tutta la stagione. Per quanto riguarda Bertini, il Comandante vorrebbe tenerlo con sé e farlo crescere ancora. Ciò non potrà accadere se ci sarà da reintegrare uno tra Akpa e Kiyine. L'ex Primavera classe 2002 ha richieste dalla Serie C. Siena e Francavilla si sono fatte avanti per il prestito, la Lazio prende tempo. Mentre Raul Moro ha scelto la Ternana, convinto da Sarri e Lucarelli, molto diverso è il discorso legato a Kiyine. L'ex Venezia, finito insieme a Fares e Durmisi tra gli esuberi, è finito nel mirino dei turchi del Gaziantep che hanno aperto al prestito. Il club biancoceleste è disposto a trattare ma vorrebbe aggiungere nell'operazione il diritto di riscatto.