Calciomercato Lazio | Da Wieffer all'intreccio con la Juve: i movimenti biancocelesti a centrocampo

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Samuele Ricci messo un po' da parte, le richieste di Cairo sono troppo alte. La Lazio si sta spostando su altri obiettivi e in particolare su un mediano con caratteristiche di interdizione da affiancare a Luis Alberto e Kamada. L'ultimo nome è quello di Mats Wieffer del Feyenoord, la trattativa è stata già avviata. L'olandese classe 1999 in piena maturazione ha disputato una grande stagione in Eredivisie ed è pronto per il grande salto. Su di lui c'erano anche Newcastle e Milan che però hanno virato su altri profili.

Rovella

Approfittando della questione Pellegrini, con la Juventus si parlerà anche di Rovella. A Sarri piace molto, ma Allegri non vorrebbe privarsene. Attualmente è fermo per infortunio. Attenzione anche al Monza con Galliani che vorrebbe riabbracciarlo dopo il prestito dello scorso anno. il club bianconero ha concesso un’apertura. Non è strutturato fisicamente come Wieffer, ma corre, lotta e mena tanto. Tra gli altri nomi nella lista c'è quello di Matteo Guendouzi, classe 1999 in uscita dal Marsiglia. Su di lui ci sono anche Aston Villa e West Ham.

Idea mezzala

Nelle idee della dirigenza c'è prima il mediano davanti alla difesa, ma attenzione a un altro possibile colpo a centrocampo. Come riporta Il Corriere dello Sport, la Lazio chiederà informazioni alla Juve anche per Zakaria che però è in trattativa avanzata con il Monaco. A Formello gira voce di un inserimento, che potrebbe essere per lo svizzero o per Cesare Casadei a un passo dal Leicester di Maresca in Championship. Da monitorare dunque anche la situazione mezzala, la Lazio può sferrare il colpo a sorpresa ma servono le uscite di Akpa Akpro e Basic.