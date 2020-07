Calciomercato Lazio, David Silva e non solo: il punto su Mayoral e Kumbulla

Il campionato è giunto ormai all'ultima curva. La Lazio a Napoli deve vincere per chiudere sicuramente sul podio, addirittura seconda con un pareggio tra Atalanta e Inter. Ciò che tiene banco è il calciomercato, con il sogno David Silva che stuzzica la fantasia dei tifosi biancocelesti. Ieri nel pre Lazio - Brescia il ds Tare non ha chiuso la porta, anche se con la metafora del mare tra il dire e il fare non ha voluto buttare benzina sul fuoco su un discorso in cui la pazienza sarà decisiva. Lo spagnolo deve fare la sua scelta per la prossima stagione e la Lazio ha manifestato la disponibilità ad accoglierlo, non resta che aspettare.

MAYORAL - Nel frattempo Tare sta comunque lavorando per regalare a Inzaghi i calciatori necessari per la prossima stagione, in cui ci sarà il ritorno in Champions League. L'attacco è un reparto da rinforzare e i biancocelesti hanno puntato su Borja Mayoral, centravanti 23enne di proprietà del Real Madrid. Con il calciatore c'è l'accordo, ora bisogna trovarlo con i Blancos. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, dopo la richiesta iniziale di 20 milioni la cifra sta scendendo, avvicinandosi alle disponibilità della Lazio.

KUMBULLA - Su questo fronte la Lazio sta allentando la presa. Ha rilanciato con un'ultima offerta di 22 milioni più il cartellino di André Anderson e ora la parte economica non cambierà più, al massimo potrebbe essere inserita un'altra contropartita. L'Inter è in vantaggio, offre una cifra superiore ai 20 milioni cash più il cartellino di Vergani e il rinnovo dei prestiti di Salcedo e Dimarco. Anche la Juventus, seppur defilata, continua a seguire gli sviluppi intorno al classe 2000. Tare avrà un nuovo contatto con il Verona, ma intanto sta valutando profili alternativi.

