Calciomercato Lazio | Fares a un passo dal Panserraikos: la situazione

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio è vicina a piazzare Mohamed Fares. La società biancoceleste, secondo quanto riporta Alfredo Pedullà, è pronta a dare il via libera per il trasferimento del terzino algerino in Grecia. La trattativa dovrebbe concludersi sulla base di un prestito con obbligo di riscatto condizionato. Tra domenica e lunedì il giocatore dovrebbe lasciare la Capitale per iniziare la sua nuova avventura.