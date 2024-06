Calciomercato Lazio | Greenwood si allontana: il retroscena sulle contropartite

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Arrivano aggiornamenti in merito alla situazione di mercato legata a Mason Greenwood. Come anticipato, il summit di giovedì sera tra Lotito, l'intermediario italiano e il Manchester United si è risolto con un nulla di fatto. I Red Devils non vogliono contropartite, ed era noto. Ma, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, anche i biancocelesti non hanno alcuna intenzione di "sacrificare" i giocatori acquistati durante lo scorso anno - in questo caso si era parlato di Mandas -, per arrivare all'acquisto del classe '01. L'eventuale inserimento del portiere greco sembrava essere parte della strategia per arrivare all'attaccante. Al contrario, nulla da fare: il mercato fatto nell'ultima stagione non si tocca. Greenwood, per il momento, resta una pista che non si scalda: su di lui, a onor del vero, anche Benfica, Atletico Madrid e Juve.

