Calciomercato Lazio | Il Messaggero: "Immobile si propone all'Inter"

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Ciro Immobile si guarda intorno. Il capitano biancoceleste non sta vivendo la sua migliore stagione da quando è alla Lazio. Appena due gol su azione in campionato e sei in totale che rischiano di non farlo arrivare nemmeno in doppia cifra, cosa impensabile per uno come lui. A pesare dalla sua parte ci sono i 4 pesantissimi gol in Champions League che hanno trascinato la Lazio agli ottavi della competizione. Il bomber di Torre Annunziata in estate rifletterà sul suo futuro nonostante un contratto fino al 2026. Potrebbe lasciare Formello e, secondo l'edizione odierna de Il Messaggero, dopo l'Arabia, si sarebbe offerto all'Inter, ma al momento non ha trovato un portone aperto. Immobile ha abituato tutti, però, a risorgere anche dopo i momenti più bui. L'arrivo di Tudor e le tante novità potrebbero portare una scossa anche per Ciro.