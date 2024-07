Calciomercato Lazio | Il proposito di Isaksen: resta e cerca il riscatto

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Isaksen resta a Roma. Il danese non vuole abbandonare la Lazio dopo soltanto un anno: la prossima stagione nei suoi propositi sarà quella del riscatto. L'esperienza maturata nel 2023-24 è servita per ambientarsi nella nuova realtà biancoceleste, commettere gli errori fisiologici di chi proviene da un mondo diverso e crescere dal punto di vista tattico. Nelle scorse settimane il suo nome era stato legato a Stengs, in un discorso tra Lazio e Feyenoord: le differenti valutazioni sui cartellini, la perdita dei benefici del decreto crescita e la volontà dei biancocelesti di trattenere il danese ha stoppato le trattative. Inoltre come riporta la rassegna stampa del Corriere dello Sport, Gustav non avrebbe accettato la cessione al Feyenoord, club che si era interessato a lui già la scorsa estate prima dell'approdo nella Capitale.

LA SFIDA - Isaksen ha un contratto fino al 2028, la scorsa estate è costato 12 milioni di euro più bonus. Aveva fatto grandi cose nella doppia sfida tra Lazio e Midtjylland nel girone di Europa League della stagione 2022-23 ed era finito nei radar biancocelesti. Dopo le esperienze con Sarri e Tudor ora si metterà a disposizione di Baroni e del suo 4-2-3-1: per caratteristiche è un modulo più adatto a lui rispetto a quello del tecnico croato. Al momento si giocherà il posto con il nuovo acquisto Tchaouna, anche se a calciomercato aperto e con le trattative in corso, in quella zona è probabile anche un altro arrivo. Lo stesso Noslin può giocare da attaccante, ma anche in tutte e tre le posizioni a ridosso del centravanti. Nessun timore per Isaksen, lui vuole restare e accetta la sfida.