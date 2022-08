Calciomercato Lazio, Ilic resta a Verona: a gennaio può arrivare la svolta

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Solo due giorni e le porte del calciomercato estivo decreteranno la loro chiusura in attesa di gennaio. Fin qui, 8 acquisti e una progettazione degna di questo mercato biancoceleste. Tra i vari profili messi sul taccuino c'era anche quello di Ivan Ilic che però, per ora resta all'Hellas Verona. Lotito e Maurizio Setti avevano un accordo che lo teneva bloccato dalla fine di giugno. Tutto era legato all'addio di Luis Alberto direzione Siviglia: ipotesi ormai tramontata. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, così, l'accordo per 12 milioni di euro più 3 di bonus per il centrocampista serbo è rimasto nel cassetto. Attenzione perché non è detto che nel mercato di gennaio non si possa attuare la manovra dell'acquisto con Lotito che resta in prima fila e conserva una priorità nel caso in cui il Verona lo cedesse durante l’inverno.