Calciomercato Lazio | Incontro tra Lotito e Baroni: le richieste del tecnico

CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA - La Lazio è tornata al lavoro, dopo aver concluso la prima fase della preparazione a Auronzo di Cadore. I biancocelesti si sono ritrovati ieri a Formello per riprendere gli allenamenti in vista anche delle amichevoli in calendario, Baroni ha dato appuntamento sul campo alle 18 e al termine della seduta, insieme alla squadra, ha ricevuto una visita. Claudio Lotito, riporta il Corriere dello Sport, è riapparso, la sua presenza potrebbe essere stata l’occasione per incontrare il tecnico e discutere di alcune tematiche: dal mercato da concludere, al nuovo capitano.

L’allenatore aspetta sempre un’ala in più, la pista più concreta, come vi avevamo raccontato, resta quella di Laurienté del Sassuolo anche se il presidente non sembra essere intenzionato a stanziare una cifra che si avvicini ai 15milioni richiesti. Col giocatore, sempre secondo quanto riporta il quotidiano, c’è un accordo 1,5 milioni a stagione. Nessun incontro tra i club, ma non si esclude che possano avvenire nei prossimi giorni. A sorpresa, tra le alternative, è rispuntato Correa. Poi, la suggestione Rodriguez. Baroni attende di parlare con Fabiani, il vertice ci sarà a inizio settimana. La priorità della società al momento, come ha sottolineato il direttore sportivo stesso ai nostri microfoni, è rappresentata dalle uscite fondamentali per liberare posti per le liste del campionato e della Uefa, ma soprattutto per incassare soldi da reinvestire.

