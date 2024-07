Calciomercato Lazio | Dalla Spagna: “Interesse per James Rodriguez”. Ma c’è un’altra italiana…

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

James Rodriguez proposto alla Lazio e non solo. Il nome del fantasista colombiano, svincolato dopo l'esperienza al San Paolo, è finito in orbita biancoceleste negli ultimi giorni. Fabiani ha ammesso, in esclusiva ai nostri microfoni, che la priorità in questo momento sono le uscite senza smentire però le voci sull'ex Real Madrid e Bayern Monaco. Il portale spagnolo Mundo Deportivo rilancia l'interesse del club capitolino, oltre a quello di Celta Vigo e Real Betis. Ma la Lazio non è l'unica italiana che ci starebbe facendo un pensiero. Secondo AS Colombia, infatti, anche il Napoli potrebbe inserirsi nella corsa. Il dubbio più grande di Conte, però, è la tenuta fisica di James, 33enne e lontano dai radar importanti da qualche anno. La strepitosa Copa America disputata con la sua Colombia lo ha rilanciato sul mercato. Vuole rimettersi in gioco nell'Europa che conta. Vedremo chi avrà la meglio.