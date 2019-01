Calciomercato Lazio, interesse della Roma per Badelj. Monchi: "Mi è sempre piaciuto ma..."

Dal suo arrivo alla Lazio, Milan Badelj ha trovato ben poco spazio. Uno scarso impiego che ha fatto maturare in lui un bel po' di delusione: sperava di riuscire a ottenere la fiducia di Inzaghi, di conquistare più minuti in campo. La voglia di giocare gli ha fatto prendere in considerazione la possibilità di partire. Un'ipotesi complicata: difficile che la Lazio se ne privi già a gennaio. Eppure, le interessate ci sono, eccome. Tra queste, anche la Roma. Ne ha parlato ai microfoni di Rai Sport Gianni De Biasi. L'ex ct dell'Albania, in ottimi rapporti con Igli Tare, è ben informato dei fatti di casa Lazio: "Tra i nomi di cui si parla c'è quello di Badelj. Non trova spazio nella squadra di Inzaghi, nella Roma impegnata su tre fronti potrebbe dare il suo contributo. L'organico per Di Francesco deve essere migliorato".

ROMA, OCCHI SU BADELJ - Il ds giallorosso Monchi ha ammesso l'interesse nei confronti del giocatore: “Badelj? Ho già detto che non parlo di giocatori di altre squadre, se ora mi proponete un giocatore della Lazio mi mettete ancora di più in difficoltà. Badelj è un giocatore che mi è sempre piaciuto, già da quando ero al Siviglia, ma ora non stiamo pensando a lui”. La diplomazia cela un interesse concreto. La Lazio potrebbe valutare l'opzione del prestito con obbligo di riscatto fissato sugli 8-10 milioni. Ma resta comunque complicato che Badelj possa partire in questa finestra di mercato. A maggior ragione per andare a rinfoltire il centrocampo giallorosso.