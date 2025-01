Calciomercato Lazio | Isaksen in uscita? Ecco la richiesta di Lotito. E Ngonge...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - In uscita restano Castrovilli e Basic. Hysaj si sta guadagnando la conferma a suon di grandi prestazioni. Ma attenzione alle sorprese che può riservare il mercato. Il riferimento va a Gustav Isaksen. Nelle ultime settimane diverse squadre si sono interessate al suo profilo, la Lazio è disposta a cederlo solo di fronte all'offerta giusta.

Su tutti, l'Olympiakos ha fatto una richiesta per il danese. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, la proposta del club greco è stata di un prestito con diritto di riscatto. Lotito ha risposto con un secco 'no': serve l'obbligo per convincerlo. In caso di cessione è già pronto il sostituto: si tratta di Ngonge, in uscita dal Napoli, che aspetta solo i biancocelesti. Si era parlato anche di un possibile scambio alla pari tra i due esterni. La Lazio, però, ha chiesto 2/3 milioni in più a De Laurentiis. L'intreccio persiste.