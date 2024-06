Calciomercato Lazio | L'Udinese fa muro per Samardzic: la situazione

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Come vi avevano anticipato, Lotito continua a premere per Samardzic. L'ultimo incontro è avvenuto con il diesse dell'Udinese Gianluca Nani. La distanza tra la richiesta bianconera e l'offerta biancoceleste è ampia. L'estate scorsa il club aveva chiuso la cessione del serbo all'Inter per un totale di 22,5 milioni di euro, poi saltata per problemi di commissioni e agenti. La proposta del patron laziale è vicina ai 15 milioni più bonus senza contropartite (Cancellieri, Basic o Akpa-Akpro) che non interessano.

Lunedì c'è stato un primo contatto, non approfondito, tra le parti. Ce ne potrebbero essere altri. In Italia non ci sono altre squadre interessate a Samardzic. L'unico pericolo è il Fenerbahce di Mourinho. Il centrocampista vorrebbe aspettare per valutare offerte dall'estero, soprattutto dalla Premier League. Lotito però non molla: continua a lavorare sul calciatore sperando che non si scateni un'asta. Come spiega Il Corriere dello Sport, il classe 2002 è destinato a lasciare Udine e il prezzo potrebbe abbassarsi.

Samardzic rimane comunque l'obiettivo numero uno: per farlo sbarcare nella Capitale c'è bisogno di un rilancio importante. Prima c'erano stati contatti con il Feyenoord per Stengs, ma l'operazione si è arenata perché non è stato trovato l'accordo tra le parti. Erano spuntati fuori anche i nomi di Spertsyan del Krasnodar, di Bilal El Khannouuss del Genk e di Lo Celso del Tottenham, trattato l'anno scorso e ora è sul mercato.