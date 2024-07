Calciomercato Lazio, Laurienté situazione reale: valutazioni in corso

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO - Tra i nomi caldi accostati alla Lazio in questi ultimi giorni c'è senza dubbio quello di Armand Laurienté. L'esterno è in uscita dal Sassuolo dopo l'ultima stagione culminata con la retrocessione. La sua valutazione si aggira intorno ai 15 milioni e l'interesse della dirigenza biancoceleste è reale. Come raccolto dalla nostra redazione, la pista che porta al classe 1999 francese è viva e concreta. Al momento, però, sono in corso riflessioni e valutazioni da parte della società capitolina in modo particolare sulla continuità offerta dal ragazzo in queste stagioni. Dati e pensieri che verranno condivisi con Baroni al termine del ritiro di Auronzo quando la situazione della rosa sarà molto più chiara anche al mister.

