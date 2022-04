Calciomercato Lazio, nuovo vertice per Patric: tutto dipende da Sarri

Il difensore ha scalato le gerarchie ed è ora un punto fermo della nuova Lazio, ma la sua permanenza dipende da quella del mister...

CALCIOMERCATO LAZIO - Patric si è preso la Lazio. Lo spagnolo ha scalato le gerarchie e da alternativa è diventato uno dei punti fermi della squadra di Maurizio Sarri. Terzino destro, poi quinto a sinistra o destra, braccetto della difesa a tre durante le gestioni Pioli e Inzaghi sono i ruoli coperti dall'iberico che, però, non si era messo in luce più di tanto. Da centrale della difesa a quattro, invece, l'ex Barcellona ha trovato un'altra sicurezza e affidabilità. Patric ha conquistato anche la gente che ora non smette di applaudirlo e incitarlo, allo stadio e sui social. Il suo temperamento e l'attaccamento alla maglia ne hanno fatto un giocatore di assoluto affidamento. Per questo Sarri e la Lazio vorrebbero rinnovare il suo contratto in scadenza a giugno. Il giocatore sembrava destinato al Valencia pronto a mettere sul piatto un ricco contratto da 1,2 milioni di euro a stagione e una maglia da titolare. Il mister biancoceleste, però, ne ha chiesto la conferma e così la società si è messa all'opera. C'è stato un primo incontro con il suo entourage ed è probabile che ce ne possa essere un altro la prossima settimana. Come sottolinea la consueta rassegna stampa di Radiosei, i capitolini avrebbero messo sul piatto un'offerta da un milione di euro a stagione. Lo spagnolo, che a Roma sta benissimo, aveva ormai fatto i conti con il ritorno in patria, ma il rapporto con l'allenatore può cambiare tutto. Il difensore, però, vuole prima aspettare la conferma ufficiale del tecnico prima di decidere anche se le possibilità di una sua permanenza a Formello aumentano di giorno in giorno.