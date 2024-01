Calciomercato Lazio | Per Rafa Silva si prova a bruciare tutti: la strategia

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Rafa Silva è il sogno di Maurizio Sarri. L'attaccante si svincolerà a giugno dal Benfica, ma non ha intenzione di proseguire la sua avventura in Portogallo. I lusitani sono al lavoro per prolungare l'accordo, ma il giocatore ha voglia di una nuova avventura. Una punta con il suo curriculum e la sua esperienza fa gola a molti club, ma la Lazio sta provando ad anticipare tutti. Come sottolinea l'edizione odierna de La Repubblica, Lotito e Fabiani hanno contattato il Benfica per Rafa Silva, in scadenza a giugno. Il Milan sembrava interessato al giocatore ma si è defilato, Sarri insiste per averlo subito: l’offerta sarebbe di 2,5 milioni, la richiesta dei portoghesi è di 10. Trattativa viva ma molto difficile. La Lazio spera di chiudere ora per non entrare in una vera e propria asta che si scatenerà a giugno. Con il calciatore svincolato, infatti, sarebbero molti i club che potrebbero offrire un ingaggio maxi per convincere Rafa Silva, mentre anticipare le mosse potrebbe essere importante e permettere alle aquile di assicurarsi il giocatore. Se ne riparlerà nei prossimi giorni.