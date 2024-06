Calciomercato Lazio | Per Stengs si può chiudere: passi in avanti col Feyenoord

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio è pronta a dare una rosa confezionata appositamente per il nuovo calcio di Marco Baroni. Dopo l'addio a titolo definitivo di Luis Alberto, e anche quello di Kamada, a centrocampo sono molti i buchi rimasti. Per questo la società si sta muovendo per risanare il reparto mediano. Come riporta il Corriere dello Sport, la Lazio è riuscita a compiere passi in avanti per Calvin Stengs che ha espresso gradimento per il possibile trasferimento nella Capitale. La prima offerta era di dieci milioni più bonus per il gioiellino del Feyenoord, ma si può chiudere a 12 più bonus.

Martedì c'è stato un incontro e i contatti tra le parti sono continui, decisiva sarà la prossima settimana quando è in programma il contatto clou. Stengs piace da tempo, i sondaggi erano iniziati sei mesi fa, quando era stato valutato per Sarri, per poi riprovarci con Tudor. Il giocatore convince perché ha tutto quel che serve in mezzo al campo: fisicità, tecnica e duttilità. Stengs può ricoprire il ruolo di trequartista, mezzala, ala. Le alternative rimangono Spertsyan del Krasnodar, El Khannouuss del Genk e Dele-Bashiru.